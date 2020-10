Bakan Selçuk, Kocaeli´de robotik kodlama atölyesinin açılışını gerçekleştirdi(3)

'AÇIKLAMALAR TARAFIMIZDAN YAPILMADIĞI SÜRECE DİKKATE ALINMAMASINI RİCA EDERİM'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmit İmam Hatip Lisesi emekli öğretmenlerinden Emrullah Dal'ın cenaze törenine katılmak için Fevziye Camii'ne geldi. Burada kılınan cenaze namazının ardından aileye başsağlığı dileyen Selçuk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek Başkan Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti.

Sınıfların tamamının yüz yüze eğitime geçmesi konusunda sosyal medyada yayılan söylentilerle de ilgili konuşan Selçuk, "Biz her zaman ifade ediyoruz. Resmi kurumların ve resmi verilerin dışında herhangi bir kaynağa itibar etmeyiniz diye halkımızı uyarıyoruz. Bu konularla ilgili olarak bizim hep söylediğimiz gibi farklı senaryolarımız var ve bu senaryoları da dikkat ederseniz her birini yeri ve zaman geldiğinden hayata geçiriyoruz ve geçirdik. Temenniler elbette okulların bir an önce açılmasına yönelik. Bizim de bütün temennimiz, beklentimiz ve arzumuz okulların tümüyle açılması. Biz çocuklarımızı, öğretmenlerimizi sınıflarında mutlu bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz. Ancak bu arzumuz herhangi bir riske rağmen olmayacaktır. Bu nedenle bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmaması gereğini rica ederim" dedi.

DHA-Eğitim Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-10-30 14:48:44



