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TBL temsilcisi Kağıtspor Basketbol'da 14 pozitif vaka 14 kişi virüse yakalanınca maçlar ve antrenmanlar iptal edildi

İHA

TBL temsilcisi Kağıtspor Basketbol'da 14 pozitif vaka 14 kişi virüse yakalanınca maçlar ve antrenmanlar iptal edildi

Türkiye Basketbol Ligi temsilcilerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı’nda 14 kişinin Covid19 testi pozitif çıktı. Sporcu ve teknik ekibin karantinaya alınması sonrasında takımın 2 maçı ertelenirken antrenmanları da iptal edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor deplasmanından sonra 2 oyuncusunda Covid19 tespit edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’da 10’u sporcu, 4'ü teknik ekipten toplam 14 kişide korona virüs tespit edildi. Oyuncu ve teknik ekibi karantinada olan Kağıtspor’un 2 hafta maçları ertelendi. Sporcular ve teknik ekibin evlerinde karantinaya alınması sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu, Kağıtspor’un bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bursa Final Spor maçı ile evinde oynayacağı İstanbul maçlarını erteledi. Antrenmanların iptal edildiği Kağıtspor'da ertelenen maçların ne zaman oynanacağı ise ilerleyen tarihte federasyon tarafından ilan edilecek.

Kulüpten yapılan açıklama
Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda da şu ifadelere yer verildi:
"Final Spor maçı öncesi basketbol A takımımız ve teknik personelimize rutin olarak yapılan Kovid19 testlerinde 4’ü teknik ekibimizden, 8’i sporcularımızdan olmak üzere 12 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde herhangi bir semptom görülmemiş olup tedbir amaçlı izolasyona alınmışlardır. Sporcularımızın en kısa sağlıklarına kavuşabilmeleri için gerekli olan tedavi süreçleri başlatılmıştır."

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