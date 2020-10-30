Döngel Vadisi mesire alanına yeni yürüyüş yolları yapılıyor

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Başiskele’de bulunan Döngel Vadisi Mesire Alanının 2. Etap çalışmalarına yeni yürüyüş yolları ekleniyor.

Başiskele Belediyesi, Döngel Vadisi Mesire Alanı’nın 2. Etap çalışmaları kapsamında var olan yürüyüş yollarına yenileri ekliyor. Başiskele’nin doğal güzelliklerine uygun ve vatandaşların doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri günübirlik mesire alanı oluşturma çalışmaları kapsamında yapılan mesire alanı, vatandaşların yeni uğrak adresi oldu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yeni yapılacak ilave yürüyüş yollarının güzergahlarını ekibiyle gezerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Döngel Vadisi mesire alanında yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, doğaya uygun köprüler, ahşap çitler ve aile piknik alanı yer alıyor. Döngel Vadisi Mesire Alanı’nda doğal hayatı unutmayan Başiskele Belediyesi, ağaçlara kuş evleri de yerleştirmeyi ihmal etmedi.

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