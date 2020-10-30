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Hz. Muhammed’in hayatını anlatan kitaplar dağıttılar Kitapların dağıtımında İslam düşmanlarına tepki veren Başkan Bıyık: “İslamofobi adı altında bir terörizm oluşturmaya çalışıyorlar” “Peygamberimize uzanan elleri aziz milletimizin kıracağına kimsenin şüphesi olmasın”

İHA

Hz. Muhammed’in hayatını anlatan kitaplar dağıttılar Kitapların dağıtımında İslam düşmanlarına tepki veren Başkan Bıyık: “İslamofobi adı altında bir terörizm oluşturmaya çalışıyorlar” “Peygamberimize uzanan elleri aziz milletimizin kıracağına kimsenin şüphesi olmasın”

Fransa’nın Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) ve İslam'ı hedef alan saldırgan tutumu ve hakaretlerine karşı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Cuma namazı çıkışı vatandaşlara Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)'in hayatını anlatan kitaplar dağıtıldı.
Fransa’nın Hz. Muhammed’i küçük düşüren, hakaret içerikli karikatürler yayınlamasının ardından İslam aleminden gelen tepkilerin bir benzeri de Kocaeli'nin Darıca ilçesinden gösterildi. İslamofobi'ye karşı harekete geçen Darıca Belediyesi organizasinda ilçede Cuma namazı çıkışı vatandaşlara, Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)'in hayatını anlatan kitaplar dağıtıldı. Etkinlik kapsamında Fatih Orta Camii ve Adnan Menderes Kültür Merkezi olmak üzere 2 noktada toplam 3 bin kitap dağıtıldı. Kitap dağıtımda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Peygamberimize (Sallallahü aleyhi ve sellem), devletimize ve bayrağımıza uzanan elleri, aziz Türk milletinin kıracağına inancımız tam" dedi.

“Peygamberimize (Sallallahü aleyhi ve sellem) uzanan elleri aziz milletimizin kıracağına kimsenin şüphesi olmasın”
Hz.Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)'in İslam aleminin en kutsalı ve en değer verdiği şahsiyet olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kendimiz de onun hayatını örnek almaya çalışıyoruz. Bugün sosyal sorumluluk projesi adına, farkındalık anlamında ‘Efendimizi Sahabe Gibi Sevmek’ kitabımızı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak farklı noktalarda dağıtıyoruz. Peygamber efendimizin hayatını kendimize örnek almak için, örnek aldırmak için uğraşıyoruz, o amaçla uğraşıyoruz. Peygamber efendimize (Sallallahü aleyhi ve sellem) dil uzatan insanları da buradan şiddetle kınıyoruz. Bir kez daha sert bir dille eleştiriyoruz. Burada efendimize, hükumetimize, bayrağımıza karşı uzanan elleri de bu aziz milletimizin kıracağına da kimsenin şüphesi olmasın. Bizler Elhamdülillah efendimize (Sallallahü aleyhi ve sellem) saygılı, hürmetli bir toplumuz. En kutsalımız olan efendimize de yapılan saldırıyı boykot etmek adına bugün Darıca halkımızla beraber sahadayız. Bu yapılanları, bu söylenenleri şiddetle kınıyor, kendilerine iade ediyoruz” dedi.

“İslamofobi adı altında bir terörizm oluşturmaya çalışıyorlar”
İslam karşıtı ülkelerin İslamiyeti ve Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)’i karalayabilmek için İslamofobi adı altında bir terörizm oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Bıyık, “Efendimizi karalamak ve İslamiyeti karalamak isteyen insanlara derdimiz bunu anlatabilmek. İslamiyeti ve efendimizi bilmeyen insanlar doğal olarak bizleri karalamaya çalışıyorlar. İslamcı bir insandan asla ve asla terörist olmayacağını, bir zarar gelmeyeceğini bizim bir şekilde bunu oluşturmamız ve anlatmamız lazım. Ama maalesef belli bir kisveler, belli bir gruplar İslamofobi adı altında bir terörizm oluşturmaya çalışıyorlar. Bizler de bunun karşısında mücadelemizi vereceğiz. Bir Müslümandan asla ve asla terörist olmayacağını özellikle her bulunduğumuz atmosferde dile getireceğiz” diye konuştu.

“Bizim uyanışımıza, birlik, beraberliğimize vesile olacak bunlar”
Dış ülkelerin İslam dinine karşı saldırılarının İslam aleminin birlik ve beraberliğine vesile olacağının altını çizen Sebahattin Özkan adlı vatandaş ise, “Peygamber efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) kimseye beddua etmemiştir. Biz de onun ümmetiyiz. 571’de doğduktan sonra zaten o bütün kainata mutluluk getirmiştir. Bunun için biz onlara hidayet nasip olsun diye dua ediyoruz. Ama hidayet nasip olmayacaksa Rabbim, Allah’ım onların kökünü, her tarafını, topluluğunu, insanlığını kahru perişan eylesin. Kendi kendilerini helak etsinler inşallah. İslam alemine inşallah hayırlara vesile olur. Peygamber efendimizin de doğum günü haftası münasebetiyle ülkemiz, memleketimiz, askerimiz, polisimiz, herkes böyle bilinçlenir. Böyle İslam’ı yaşayan kullardan oluruz. Memleketimize, bayrağımıza, her şeyimize sahip çıkan insanlardan oluruz inşallah ve ayrıca böyle güzel nesiller de yetiştirebilmemiz için Allah’a dua etmemiz lazım. İnşallah hayırlara vesile olacak bunlar. Bizim uyanışımıza, birlik, beraberliğimize vesile olacak inşallah bunlar” şeklinde konuştu.

“İmanın zırhı Müslümanı bürüdükten sonra düşman hiçbir şey yapamaz”
İnsanın inancının çelik bir zırh gibi olması gerektiğini söyleyen Asım Akbulak da, “Bence asıl burada mesele konuyu biraz daha açarsak düşmanla nasıl baş edebileceğimizdir. Ayette Rabbimiz diyor ya, ‘Onlar sizi tırnaklarıyla parçalayacak gibi dururlar’ keza öyleler. Bizim ne yapmamız gerekiyor bu durumda? İman çelik gibi zırhlı olması gerekiyor. O imanın zırhı Müslümanı bürüdükten sonra düşman hiçbir şey yapamaz. Toplumun bu konuda çok iyi davet edilmesi ve uyandırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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