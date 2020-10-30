Kartepe’de Cumhuriyet konvoyu düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından cumhuriyet konvoyu düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı araç konvoyu Maşukiye merkezden başlayarak Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde son buldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü sebebiyle Covid19 tedbirleri göz önünde bulundurularak araçlarla konvoy düzenlendi. Yüzden fazla aracın katıldığı Cumhuriyet konvoyuna Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı, offroaad araçları taksiciler ve vatandaşlar şahsi araçları ile katıldı. Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi’nin ortaklaşa olarak düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı araç konvoyu Maşukiye, Derbent, Şirinsulhiye, Nusretiye, Balaban, Suadiye, Şefkatiye, Arslanbey, Ataşehir, Rahmiye, Köseköy, İstasyon ve Ertuğrul Gazi Mahallelerinden geçerek Kartepelilerin Cumhuriyet Bayramını kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Kartepe geneli Türk Bayrakları ile donatılırken, Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde düzenlenen havai fişek gösterisi ile Cumhuriyet Bayramı kutlamaları son buldu.

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