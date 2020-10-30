'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu

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İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, TEM Otoyolu´nda takibe alınıp durdurulan otomobilde LPG tankında, narkotik köpek Stark ile yapılan aramada 14 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul istikametine gitmekte olan 2 otomobili takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan 2 otomobilde narkotik köpeği Stark ile arama yapıldı. Otomobillerden birinin LPG tankında 73 paket halinde 14 kilo 700 gram esrar bulundu. 2 otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-10-30 18:00:25



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