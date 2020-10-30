İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir’de yıkıma neden olan deprem sonrası yardıma ekibini hazırladıklarını açıkladı.

Ege Denizi’nde bugün saat 14.51’de merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından meydana gelen yıkım sonrasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yardım için hazırlıklarını tamamladıklarını ve destek için yola çıkmaya hazır olduklarını açıkladı.

Başkan Hürriyet açıklamasında, “Arama Kurtarma Ekibimiz hızlıca hazırlıklarını tamamladı. AFAD’tan gelecek haber doğrultusunda destek için yola çıkmaya hazırız. Geçmiş olsun İzmir. Ege Denizi‘nde meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, umarım can kaybı yaşamayız. Bölge halkının yanındayız. Arama Kurtarma Ekibimiz hızlıca hazırlıklarını tamamladı. AFAD’tan gelecek haber doğrultusunda destek için yola çıkmaya hazırız” ifadelerine yer verdi.

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