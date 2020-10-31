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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi 

DHA

Kocaeli'de 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi 


Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, yurt dışından getirilerek piyasaya sürülmek istenen 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen cep telefonlarının kopyalanan IMEI numaralarıyla piyasaya sürülmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti. 2 kişinin evinde yapılan aramada 26 adet gümrük kaçağı telefon ile IMEI kopyalamada kullanılan bilgisayar ele geçirildi. 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU
2020-10-31 00:16:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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