Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti

İzmit Belediyesi, 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan Kocaelispor ve Velimeşe Spor karşılaşması için 4 Kocaelisporlu'yu locada ağırlayacak.

İzmit Belediyesi, 31 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Kocaelispor ve Velimeşe Spor maçında 4 Kocaelisporluyu locada ağırlayacak. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaları uzun zamandır izleme fırsatı bulamayan Kocaelispor taraftarlarından 4 şanslı kişi, bu hafta maçı stattan izleyecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın altına, Kocaelispor’a olan aşkını en iyi ifade ettiği yorumu atan ve en fazla beğeniyi alan 4 kişi maçı locadan takip etme fırsatı yakalayacak. Kocaelispor’un 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da oynayacağı maçı stattan izlemek isteyen taraftarlar 31 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’a kadar belirtilen gönderinin altına yorum yapabilecek.

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