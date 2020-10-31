Büyükşehir hal çalışanlarına Covid-19 eğitimi verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gıda ile temas halinde olan sebze, meyve ve balık hali çalışanlarına Covid19 tedbirlerine yönelik eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, sıklıkla temas ettiği düşünülen yerlerde ve ön planda olan meslek gruplarına yönelik Covid19 eğitimleri vermeye devam ediyor. Daha önce İl Emniyet Müdürlüğü, berberler, kuaförler, okul kantinleri, anaokulu, kreş, ticari taksiler ve taksi duraklarında çalışan personele yönelik verilen eğitimler bu kez sebze, meyve ve balık hali çalışanlarına verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğüne bağlı İzmit balık pazarı, Balıkhan Balık Pazarı, Başiskele SebzeMeyve Hali, Başiskele Balık Hali, Karamürsel Ereğli Balık Hali, Gebze SebzeMeyve Hali’nde düzenlenen Covid19 tedbirleri eğitimini Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık işleri Şube Müdürlüğü Eğitim birimi tarafından verildi.

Eğitimde, bulaşma riskinin gıda ile temas halinde taşıdığı riskler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi. Covid19 salgını hakkında bilgi verilen eğitimlerde, vaka sayılarının düşmesinde temizlik, maske ve mesafe kurallarından geçtiği belirtildi. Hallerde çalışan personele verilen eğitimlerde müşterilere yönelik tedbirler, personeli korumaya yönelik tedbirler, ortam temizliği ve dezenfeksiyon başlıklarına değinildi. Hallerde gerçekleşen alışveriş sırasında en önemli kuralın mesafe olduğuna dikkat çekilirken, alışveriş sırasında 1 metrelik sosyal mesafe, müşterilerin ödemelerinde temassız ödeme yapması, müşterilerin alışveriş sırasında maske takması, müşterilerin yüzeylere ve ürünlere dokunmaması gerekliliği ve dokunmaları halinde el antiseptiği kullanılması gerektiği söylendi.

Ayrıca hallerde Sağlık Bakanlığı’nın Covid19 tedbirleri kapsamında yayınlanan afişlerin bulundurulması gerektiği aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi Covid19 tedbirleri kapsamında olabilecek eğitim taleplerine yönelik eğitimler vermeye devam edeceğini bildirirken, eğitim talep edecek olan kurumların 153 Çağrı Merkezi’ni aramalarının yeterli olacağı söylendi.

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