Büyükgöz, yağıştan etkilenen esnafları ziyaret etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölgede yaşanan şiddetli yağış sonrası su taşkınlarından etkilenen esnaflara ziyarette bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli genelinde meydana gelen sağanak yağış sebebiyle oluşan su taşkınlarından etkilenen Gebze esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Meteorolojinin verdiği kuvvetli yağış uyarısının ardından belediyenin ilgili birimlerinin olası su taşkınlarına müdahale için hazır olmaları talimatını veren Büyükgöz, yağış sonrası yapılan çalışmaları da yakından takip etti. Esnafların taleplerini dinleyen Büyükgöz, “Büyükşehir belediyemizle birlikte Gebze Belediyesi olarak ekiplerimiz, yoğun yağışın başladığı andan itibaren, sorun yaşanan yerlerde müdahale ederek olumsuzlukları en aza indirmek için canla başla çalışıyor” dedi.

Büyükgöz, “Mevsim normallerinin üstünde meydana gelen yağış neticesinde yaşanan su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza, esnaflarımıza geçmiş olsun temennilerimizi; bütün imkanlarımızla Gebzeli hemşerilerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, iletmek isterim. Rabbim bizleri daha beterinden muhafaza eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

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