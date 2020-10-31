Güç yönetimi şirketi Eaton ürün geliştirme süreçleri için ikili IEC ve UL Siber Güvenlik Sertifikalarıyla sektörde bir ilke imza attı.

Güç yönetimi şirketi Eaton, Siber Güvenlik Perspektifleri forumunda, ürün geliştirme süreçlerinin hem Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) hem de küresel güvenlik bilimi organizasyonu UL tarafından onaylanan ilk şirket olduğunu duyurdu. Sertifikalar, Eaton’ın müşterilerine, bağlantılı çözümlerinin kanıtlanmış endüstri kurallarına uygun olduğuna dair güven sağlama konusundaki liderliğinin altını çiziyor. Analistler, 2025 yılına kadar endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) çözümlerinin küresel olarak dağıtımına yaklaşık 950 milyar dolar harcanacağını tahmin ediyor. Kuruluşlar dijital ayak izlerini genişletirken, sistemlerinin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak zorunlu hale geliyor.

Eaton Elektrik Sektörü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Michael Regelski, "Eaton'da siber güvenliği endüstriyel dünyada dijital çözümlerin tasarımı, dağıtımı ve işletimi için kritik önem taşıyan temel bir yapı taşı olarak görüyoruz. Sektörde bir ilk olan IEC ve UL onaylarımız, müşterilerimizin bizden satın aldıkları ürün ve çözümlerin dünya genelindeki iki önemli standart kuruluş tarafından önerilen aynı standart düzeyini karşıladığından emin olabileceği anlamına geliyor. Hem IEC 6244341 hem de UL 29001, ürünleri ve çözümleri geliştirmek için kullanılan Eaton süreçlerinin endüstri standartlarına uygun olduğunu doğrulamaktadır” dedi.

Regelski, Eaton’ın Siber Güvenlik Perspektifleri sanal konferansını üçüncü taraf akreditasyonunun ve değerlendirmesinin temel rolüne odaklanan bir açılış konuşmasıyla başlatıyor. Konferansta ayrıca ISAGCA, IEC ve UL liderlerinin ve uzmanlarının yorumlarıyla birlikte küresel standartlar hakkında sanal bir panel de yer alıyor.

Konu ile ilgili olarak Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan “Eaton’ın siber güvenliğe yaklaşımı, ürün geliştirme ve tasarım süreçlerinde inovasyonun temeline siber güvenliği entegre ederek, hiper bağlantılı bir dünyada güvenilir ortamları geliştirmektir. IEC ve UL sertifikalarını alarak da bir ilke imza atan Eaton, Türkiye’de de eş zamanlı olarak müşterilerine siber güvenlik konusunda büyük destekler sağlamaya devam edecektir” diye konuştu.

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