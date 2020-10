2. Lig: Kocaelispor: 2 - Ergene Velimeşespor: 1

– Misli.com 2. Lig 8. hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında ağırladığı Ergene Velimeşespor’u 21 mağlup etti.



Stat: Kocaeli

Hakemler: Deniz Sercan Akgül xx, Sezgin Altun xx, İlker Ayten xx

Kocaelispor: Bayram Olgun xxx, Kemal Can Aydemir xxx, Batuhan Er xxx (Bahattin Köse dk. 81 ?), Yiğitali Bayrak xxx (Mesut Özdemir dk. 81 ?), Murat Cem Akpınar xx (Bilal Çubukçu dk. 90 ?), Semih Karadeniz xx, Gökhan Meral xx, Numan Çürüksu xxx, Muhammed Gönülaçar xxx, Benhur Keser xxx (Hakan Demirci dk. 81 x), Ramazan Çevik xx

Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz x, Alişan Ural xx, Semih Kahraman x (Embiya Ayyıldız dk. 65 xx), Çınar Tarhan x (Ömer Salihoğlu dk.76 x), Ergun Cengiz x, Furkan Külekci xx, Fatih Ateş xx, Semih Ceylan xx, Cihan Can x (Ömer Esenkaya dk. 76 x), Eser Akbaş xx, Yüksel Şişman x

Goller: Batuhan Er (dk. 40), Benhur Keser (dk. 70) (Kocaelispor), Enbiya Ayyıldız (dk. 90) (Ergene Velimeşe Spor)

Sarı Kartlar: Kemal Can Aydemir, Benhur Keser (Kocaelispor), Alişan Ural, Emre Yılmaz, Yüksel Şişman (Ergene Velimeşe Spor)

