Kocaelispor'da Altın futboldan çok memnun

Sahasında 21 kazandığı Ergene Velimeşe SK maçını değerlendiren Kocaelispor teknik direktörü Erhan Altın, oynadıkları futboldan çok memnun olduğunu söyledi.

2.Lig takımlarından Kocaelispor’un Teknik Direktörü Erhan Altın, galip geldikleri Ergene Velimeşe SK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımın ileri ucunda sıkıntıları olduğunu ifade eden Altın, "Fakat futboldan çok memnunum. Takım olarak bir hafta boyunca çalıştıklarımızın geri dönüşünü sahada sağlıklı bir şekilde aldık. Futbolun gereken her şeyini yaptık. Pozisyon yakaladık, alanı daralttık, pas organizasyonları yaptık. Golü bulmak için her şeyi yaptık. Son vuruşlarda sıkıntılarımız var tabi. Batuhan sakatlıktan yeni çıktı. Daha hazır değil. Onu hazırlamaya çalışıyoruz. Oynaya oynaya temposunu bulacağız. Hem takım içindeki iletişimini, hem de bireysel temposunu geliştirmek için oynatmak zorundayız. İlerde sıkıntılarımız var” dedi.

“Rakip etten duvar ördü”

Kaçan gol pozisyonlarına da değinen Altın, “Gol vuruşlarımızda bugün rakip etten duvar ördü, kapandı. Onları aşabileceğimiz çalışmaları yaptık ama rakibin de iyi mücadele ettiğini gördük. Puan almaya geldiler. Bizde puan kaybetmemek için elimizden geleni yaptık. ‘Gol erken gelsin’ dedik ama bazen olmuyor, yapacak bir şey yok. Futboldan çok memnunum. Çocuklarımı kutluyorum” sözlerini kaydetti.

“İlk 11’deki 7 oyuncumuz yoktu”

Maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Ergene Velimeşe SK teknik direktörü Kamuran Gazi ise A takımdan 7 oyuncusunun sakatlık ve kart cezası nedeniyle Kocaelispor karşısında forma giyemediğini ifade etti. Gazi, “Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. İlk 11 oynayan 7 oyuncumuzun eksikliğiyle geldik. Diğer oyuncularımıza da çok güveniyoruz. Onlar da burada çok iyi mücadele etti. Golü şanssız ve beceriksiz bir şekilde yedik. Kocaelispor’a karşı oynarken oyunu döndürmek biraz zor oluyor. Maçın genelinde iyi mücadele ettik. Son dakikalarda baskı kurduk, golü de bulduk. Zaman geçtiği için beraberliği sağlamada zorlandık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sakat ve cezalı oyuncularımızın süreci en iyi şekilde atlatmalarını sağlayacağız. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak” diye konuştu.

“Lige iyi hazırlanamadık”

Ligin başında sakat ve cezalı sayısının fazlalığını nasıl yorumlayabileceği sorusu üzerine Gazi, “Sezona 25 gün kala çalışmaya başladık. Normalde 2 ay hazırlık dönemi olur. Bu dönemde iyi hazırlanma fırsatı bulamadık. Oyuncularımızın 56 tanesi de transferin son gününde aramıza katıldı. Lig de sert geçiyor. Oyuncularımızda darbeye dayanan sakatlıklar var. Herkesin başına gelebiliyor. Uzun süreli sakatlıklar olmasın. Maalesef bizim başımıza bu sebeplerden geldi. Oyuncularımızın bir an önce takıma dönmesini canı gönülden bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

