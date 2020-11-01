Sivrisinek ile mücadele için 8 milyon 700 bin adım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri sivrisinekle mücadele kapsamında bir sezonda 8 milyon 700 bin adım attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektör özelliği taşıyan sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında 129 personelle tüm ilçelerde aralıksız bilgilendirme ve fiziksel mücadele yapıyor. Bu kapsamda sivrisinek ve karasineğin tüm üreme alanlarına müdahale edilerek Kocaeli’de sineksiz yaz için bir sezonda 8 milyon 783 bin 495 adım atıldı. Ekiplerin çalışmalarda attığı adımların kilometreye çarpıldığında Kocaeli çevresinin yaya olarak sezon boyunca 20 kez turlamaya eş değer olduğu belirlendi. Çalışmalar ile 153 Çağrı Merkezi’ne gelen 7 bin 835 vektör içerikli şikayet talebin sayısı 2020 yılında 2 bin 240 rakamına geriledi.

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan sivrisinek, karasinek benzeri canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek sezon boyunca periyodik olarak ilaçlanıyor. 12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları 129 personel, 78 adet ekipman, 41 adet araç ile yapılıyor. Sulak alan ve dereler için ise 8x8 amfibik araç kullanılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilaçlamanın yanı sıra sivrisineklerin üreyebileceği alanlara da müdahale etti. Ekipler bu kapsamda, kaplarda depolanan yağmur sularını toprağa boşalttı. Çalışmalarda vatandaşlar tarafından yağmur suyu biriktirilen 1 milyon 615 bin 391 adet kova, bidon, varilleri toprağa dökerek, doğaya tonlarca ilaç atmak yerine çevre dostu bir mücadele gerçekleştirmiş oldu. Ekipler, sivrisinek ile mücadelenin bir bütün olarak vatandaşlar ile birlikte sürdürülebileceğini ifade ederek fiziksel mücadele ile bire bir destek veren tüm muhtarlara da teşekkür ettiler.

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