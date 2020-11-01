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Şehit Gülşah Güler kütüphanesi açıldı

DHA

Şehit Gülşah Güler kütüphanesi açıldı


Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Karatepe Ortaokulu'nda, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler adına yaptırılan kütüphane, şehidin ailesinin de katılımıyla öğrencilerin kullanımına açıldı.
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in anısı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Karatepe Ortaokulu'nda kurulan kütüphane ile yaşatılacak. İyiliğe Vesile Ol Derneği tarafından yaptırılan kütüphanede öğrenciler, hayırseverler tarafından bağışlanan 500'ün üzerinde kitap ve TRT Genel Müdürlüğü tarafından bağışlanan bilgisayarlardan faydalanabilecek. Şehit Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler Kütüphanesi, şehidin ailesi Emine ve Hüseyin Güler, İyiliğe Vesile Ol Derneği yöneticileri ve şehit Güler'in silah arkadaşlarının katıldığı bir tören ile bugün öğrencilerin kullanımına açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, açılış kurdelesi şehit Gülşah Güler'in ailesi tarafından kesildi.
`GÜLŞAH BANA HEP GURUR YAŞATIYOR´
Kütüphane açılışında duygularını anlatan Şehit Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, "Çok heyecanlı ve çok mutluyum kızım adına. Doğum gününe denk gelmesi, doğduğu saate denk gelmesi, pazar gününe denk gelmesi beni çok mutlu etti. Çok onurlu ve gururluyum. Gülşah bana hep gurur yaşatıyor. Allah razı olsun vesile olanlardan, kitap gönderenlerden. Bu kütüphanede inşallah hayırlı evlatlar yetişir. İnşallah devletimizi, milletimizi yönetecek, kurtaracak evlatlar yetişir. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gülşah'ın çok kitabı vardı. Seri kitapları okurdu. Resimle ilgili çok kitabı var. Sonra zaten özel harekata geçti. Onunla ilgili kitapları var. Kitaba düşkünlüğü çoktu. Çok kitap okurdu. Kendini geliştiren, araştıran bir kızdı Gülşah. Gençlerimiz de inşallah örnek alıp kitap okurlar" dedi.
`İNŞALLAH BURADA, GÜLŞAH´IMI ÖRNEK ALACAK NESİLLER YETİŞECEK´
Türk milletinin şehitlerine sahip çıktığını söyleyen şehidin babası Hüseyin Güler, "Ben özellikle vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim ülkemizin insanlarının en önem verdiği şeylerin başında şehidine sahip çıkmak gelir. Bu ülkede vatan için, toprak için canını feda eden bütün şehitlerimize bizim vatandaşımız sahip çıkıyor. Bu vesileyle, Hatay'dan buraya kızımın ismine yapılan kütüphanenin açılışına geldik. Bu kütüphane bizleri onurlandırdı. Bir kez daha gösterdi ki, bu memleketin insanı her zaman, her yerde şehidine sahip çıkacaktır. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah burada, Gülşah´ımı örnek alacak öğrenciler, nesiller yetişecek. İnşallah bu vatanımız için binlerce Gülşah yetişecek. Hayırlı evlatlar yetişecek. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Ama hainler bilsinler ki, 7'den 70'e bu vatan için can verecek binlerce, milyonlarca Gülşah vardır. Binlerce şehit hazır vaziyettedir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR
2020-11-01 16:59:43

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