Küçük yaşta evliliğe polis engeli

Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, S.E.´nin 16 yaşında evlendirildiği ihbarı üzerine düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelin ve damadı polis merkezine götürdü.

Körfez Yukarı Hereke Mahallesi´nde teyze çocukları olan H.E. ve S.E. için akşam Fatih Mahallesi´ndeki bir düğün salonunda tören düzenlendi. Gelin S.E.´nin 16 yaşında olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine polis ekipleri, düğün salonuna gelerek, H.E. ve S.E.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü. H.E. ve S.E.´nin nikahlarının kıyılmadığı öğrenilirken, S.E.´nin evlenmek için kendisinin ve ailesinin rızası olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-11-01 23:25:29



