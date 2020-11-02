Turizm acentaları Kocaeli’de buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4 mevsim turizm hedefi kapsamında turizm acentalarını Kocaeli’de buluşturuyor.

Yerli ve yabancı turist getirme potansiyeline sahip seyahat acentaları Kocaeli’de bir araya geliyor. Karadeniz kıyıları, Samanlı dağları, yürüyüş yolları, gölleri ve yeşil alan bakımından 4 mevsim turizm olanağı sağlayan Kocaeli, büyük bir buluşmaya hazırlanıyor. Buluşmada Kocaeli’nin ilgi odağı doğa ve tarihi alanları gezilecek. Ayrıca Kocaeli’deki turizm sektörü işletmecileri ve acenta sahiplerinin yer aldığı sektör buluşması yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği öncülüğünde, TÜRSAB ile Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği’nin paydaşlığında gerçekleştirilecek buluşma 3 gün sürecek. Bulıuşma kapsamında Kocaeli’ne turist getirme potansiyeline sahip başta İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Konya gibi illerin yer alacağı 100 seyahat acentesi davet edildi. Perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan Turizm Sektör Buluşmasına kendini tanıtmak isteyen ve acentalarla buluşmak isteyen turizm işletmecileri de katılabilecek.

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