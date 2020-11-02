Kocaeli'de bir doktor 20 günlük korona virüs savaşını kaybetti

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde özel bir hastanede görev yapan ve korona virüse yakalanması sonrası tedavi altına alınan Uzm. Dr. Aydın Ünsal 20 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Gölcük ilçesinde bulunan özel bir hastanede kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan 63 yaşındaki Dr. Aydın Ünsal, yakalandığı korona virüs sonrasında hayatını kaybetti. Covid19 testinin pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alınan Ünsal, 20 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Ünsal’ın yarın görev yaptığı hastanede pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenecek törenin ardından, Gölcük Değirmendere’de defnedileceği öğrenildi.

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