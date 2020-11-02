Down sendromlu Ceren ördüğü battaniyeyi İzmir´e gönderdi

İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Belediyesi Gülümse Kafe'de çalışan down sendromlu Ceren Görgün, ördüğü battaniyeyi depremden etkilenenler için İzmir'e gönderdi.
İzmit Belediyesi'nin sosyal tesisleri olan Gülümse Kafe´de çalışan down sendromlu Ceren Görgün örnek olacak bir harekete imza attı. Ceren Görgün, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet´in İzmir depreminin ardından yaptığı yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Ceren Görgün büyük emekler vererek kendi elleriyle ördüğü battaniyeyi İzmir´de deprem bölgesine gönderilmek üzere İzmit Belediyesi ekiplerine teslim etti. Ceren gönderdiği battaniyenin yanına, "Geçmiş olsun İzmir. İçinizin ısınması dileğiyle, kendi ellerimle ördüm. Sevgililerimi gönderiyorum" yazılı not bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2020-11-02 11:27:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.