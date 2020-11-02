Körfez'de atık kasaları ile kirlilik önleniyor

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki görüntü kirliliğini önlemek adına geri dönüşüm uygulamaları başlattı.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, “en güzel temizlik kirletmemektir" ilkesi ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu ilkeden hareketle ev ve iş yerlerinde ortaya çıkan inşaat, tadilat, çatı ve izolasyon gibi çalışmalarda çıkan atıkların ayrı biriktirilmesi ve bertarafı için önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Özel zincirli araçla farklı atık kasaları atık oluşmadan önce sahaya yerleştiriliyor. Böylece ortaya çıkan bu özel atıklar çevreye zarar vermeden sağlıklı bir şekilde toplanıyor. 8 metreküplük bu atık kasaları, belediye temizlik İşlerine müracaat ederek kiralanabiliyor. Böylece bu atıklar sorunsuz bir şekilde biriktirilip bertarafı sağlanıyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, “Vatandaşlardan talebimiz; inşaat atıkların çıkması durumunda önceden bu atık kasalarının belediyemizden kiralanarak sahaya yerleştirmeleri” dediler.

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