

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHAİZMİT Belediyesi´nin İzmir´deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek veren vatandaşlardan bazıları, hazırladıkları kolilerin üzerine `Sizi en iyi biz anlarız´ şeklinde not bıraktı. Müzeyyen Şahiner isimli vatandaş da evinde bulunan halı, ısıtıcı ve battaniyeyi pazar arabasıyla getirip, kampanyaya bağışladı.

İzmit Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya kentin birçok noktasından yardım geldi. Gelen eşyaların bazılarının üzerinde 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan kişiler tarafından, 'Sizi en iyi biz anlarız' şeklinde duygulu notlar yazıldığı görüldü. Müzeyyen Şahiner de evinde bulunan halı, battaniye ve ısıtıcıyı pazar arabasına yükleyerek yardım toplanan merkeze getirdi.

Amacının biraz da olsa orada afeti yaşayan insanlara yardım etmek olduğunu ifade eden Şahiner, "Ben İzmir depremi için toplanan yardıma battaniye, halı ve ısıtıcı getirdim. Ben 17 Ağustos Depremini de yaşamıştım çok şükür bize hiçbir şey olmadı. İzmir depremindeki görüntüleri gördüğüm zaman çok ağladım, duygulandım. Bugün bir bebek daha çıkmış enkazdan ona ağladık. Bir sürü genç öldü onlara ağladım. Ben de elimden geleni yapaya çalıştım. Ben buraya Van Depreminde 3 defa gelip gittim. Halı, battaniye, yiyecek getirdim. Yerine ulaştıysa ne mutlu bize" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-11-02 13:30:58



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