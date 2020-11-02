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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağıtsporlu judocular Avrupa yolcusu

İHA

Kağıtsporlu judocular Avrupa yolcusu

Kağıtsporlu judocular, Hırvatistan’da düzenlenecek olan Gençler Avrupa Şampiyonasına katılmak üzere yola çıktı.
Ulusal ve uluslararası birçok turnuvada başarı ile temsil eden Ömer Kemal Aydın ve Emirhan Karahan, Judo milli takımı ile Hırvatistan’da düzenlenecek olan, Gençler Avrupa Şampiyonasına katılmak üzere yola çıktı. Hırvatistan’ın Porec şehrinde 46 Kasım tarihlerinde, düzenlenecek olan şampiyonaya 40 ülkeden 235 erkek, 117 kadın olmak üzere toplam 412 sporcu katılıyor. Judo milli takımı, pandemi sonrası düzenlenen ilk şampiyonada Türkiye'yi 9 erkek 6 kadın sporcu ile temsil edecek.
Judo milli takımı ile şampiyonada mücadele edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Emirhan Karahan 60 kg’da, Ömer Kemal Aydın 90 kg’da mindere çıkacak. Şampiyona öncesi konuşan Ömer Kemal Aydın ve Emirhan Karahan, “Türk Milli takımı adına mücadele ediyorsanız hedefiniz her zaman altın madalyadır. Her zaman Türk bayrağını en üst seviyede dalgalandırmaktır hedefimiz. İnşallah altın madalya ile ilimize dönmek nasip olur. Pandemi boyunca çalışmalarımıza devam ettik. Eksik kondisyonlarımızı tamamladık, şampiyonaya hazırız” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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