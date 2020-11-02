Oto galeriye saldırı anı güvenlik kamerasında

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesindeki bir oto galeriye, 2 kişi tarafından ateş açıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi´nde bulunan bir oto galeri, dün saat 20.00 sıralarında kurşunlandı. İş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralanan olmadı. Kurşun ve saçmalar, 3 otomobilin camları ve kaportalarına isabet etti. Oto galerinin sahibi Ercan Bozkurt´un olaydan 4 dakika önce iş yerinden ayrıldığı belirlenirken, ihbar üzerine çalışma başlatan polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Oto galeriye saldırı anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-11-02 16:17:36
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