3 çocuk babası intihar etti

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Haluk TURGUT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, Yusuf A. (31), evin çatı katında çenesinin altına dayadığı tabancayı ateşleyerek, intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde, Darıca Nene Hatun Mahallesi´nde meydana geldi. 3 çocuk babası Yusuf A., yaşadığı evin çatı katındaki odasına gitti. Bir süre sonra silah sesi duyan yakınları, odaya girdiklerinde Yusuf A.´yı kanlar içerisinde gördü. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, çenesinin altına dayadığı tabancayı ateşleyen Yusuf A.´nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yusuf A.´nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Haluk TURGUT

2020-11-02 16:51:59



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