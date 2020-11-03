Kocaeli Valisi Yavuz´dan kadınlara gün erteleme ricası



Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz ev hanımlarında ciddi oranda kovid-19 vakalarına rastlanıldığını belirterek, koronavirüs nedeniyle ev ziyaretlerinin ve kadınlar arasında yapılan ziyaretler ertelenmesini istedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüse karşı uyarılarda bulundu. Vali Yavuz ev ziyaretlerinin ve kadınlar arasında yapılan günlerin ertelenmesini isteyerek, şu paylaşımda bulundu:

"Aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız tüm denetimlere rağmen Covid vakalarında artış devam ediyor. En çok pozitif vakalar 20 ila 40 yaş arasında görülmektedir. Lütfen kurallara daha fazla uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim. Çünkü ev hanımlarında ciddi oranda Covid vakalarına rastlanıyor. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Sevdiklerimizi koruyalım. Siz hemşerilerimize güveniyoruz. Tanıdığımız ya da tanımadığımız insanlara virüsü bulaştırarak başkalarının hayatını tehlikeye atarak vebale girmeyelim. Birlikte başarmak için, vicdan azabı çekmemek için kurallara uyalım." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN

2020-11-03 00:21:51



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