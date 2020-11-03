Büyükgöz’den GESMEK ziyareti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde devam eden GESMEK ve Enderun Anaokulu kurslarını ziyaret etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde devam eden GESMEK ve Enderun Anaokulu kurslarını ziyaret ederek sınıfları gezdi, dersler hakkında bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti .

Gebze Belediyesi’nin eğitim alanındaki hizmeti, Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitim Kursları (GESMEK) çatısı altında 41 branşta verilen eğitimler devam ediyor . Kovid 19 virüs salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı GESMEK kurslarında sınıflarda yüzde 50 kapasite ve dönüşümlü ders programları uygulanıyor. Hijyen tedbirlerinin de aksatılmadan devam ettiği GESMEK’in Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’ndeki kurs merkezini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet etti. İlk olarak el nakışı eğitiminin verildiği sınıfı ziyaret eden Büyükgöz, kursiyer hanımlarla sohbet etti. Hanımların göz nuru el ürünü eserlerini inceleyen Büyükgöz, çalışmalarında başarılar diledi. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi çatısı altında da faaliyetlerine devam eden Enderun Anaokulu sınıflarını da ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; matematik, resim, okçuluk, ebru derslerine katılan çocuklarla sohbet etti. Dersler hakkında eğitimcilerden de bilgi alan Büyükgöz’e, Zeynep Nuran Akın isimli minik öğrenci oyuncak boyama etkinliğinde boyadığı oyuncağını hediye etti. Minik öğrenciye hediye için teşekkür eden Büyükgöz, tüm öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

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