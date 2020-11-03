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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel öğrenciler E-KPSS’ye hazırlanıyor

İHA

Özel öğrenciler E-KPSS’ye hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrenciler, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına hazırlanıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin öğrencileri 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına hazırlanıyor. Memur olmak isteyen bireyler için fırsat niteliğinde olan ve her iki yılda bir yapılan EKPSS, bu yıl Covid19 salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. EKPSS seçme sınavının 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşeceği açıklandı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri EKPSS için hazırlıklara başladı.
Maske ve mesafe kuralları uygulanarak 25 öğrenci Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde EKPSS’ye hazırlanıyor. Merkezde engel grubuna yönelik genel yetenekgenel kültür kapsamında Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerinde güncel konular işleniyor. Öğrencilere konu anlatımının yanı sıra soru bankası ve deneme sınavları olmak üzere materyal temin ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı merkezde açılan E KPSS kursuna katılmak isteyen öğrencilerin 153 Çağrı Merkezi’ni aramaları yeterli olacak.

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