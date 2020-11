Büyükşehir, stajyerlerine oryantasyon eğitimi verdi

İzmir depreminde can kaybı artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20202021 eğitim ve öğretim döneminde kurum bünyesinde staj yapan öğrencilere oryantasyon eğitimi düzenledi. Stajyer öğrenciler eğitimde Kocaeli Büyükşehir Belediyesini daha iyi tanıma imkanı buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilere her sene beceri eğitimi, staj imkanı sağlıyor. Bu kapsamda 20202021 eğitim ve öğretim döneminde kurum bünyesinde staj yapan öğrencilerin kurum kültürü ve kurum aidiyet duygularının oluşması, Belediyece yapılan faaliyetler hakkında bilgilenmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Oryantasyon eğitiminin açılış konuşmasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram gerçekleştirdi. Konuşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek başlayan Bayram; “Başkanımız siz gençlere verdiği önemi her fırsatta dile getirmektedir. Bu sebeple Bilgi Evi ve Akademi Lise gibi gençlere yönelik olarak birçok proje hayata geçirilmiştir. Hem eğitim hem de sosyal anlamda birçok faaliyetin gerçekleştiği Bilgi Evi ve Akademi Liseler kendinizi geliştirmeniz için sizlere sunulan bir fırsattır. Artık sizler Belediyemizin birer çalışanı ve mesai arkadaşımızsınız. Her biriniz bunun bilincindesiniz. Siz gençlere güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Kocaeli’mize hizmet etmeye elbirliğiyle devam edeceğiz. Ayrıca pandemi sebebiyle sizlerden tedbiri elden bırakmamanızı ve mesafenizi korumanızı rica ediyorum. Yeni eğitimöğretim dönemi hepinize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kurum kültürü, uyulması gereken kurallar ve mali haklar gibi konulardan bahsedilen eğitim sonrası iş güvenliği uzmanları tarafından da İş Sağlığı Güvenliği ve Yangın Güvenliği eğitimleri gerçekleştirildi.

