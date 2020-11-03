Başkan Muzaffer Bıyık, İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedelere ulaştırılmak üzere kan bağışı kampanyası başlattı.

İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından, kan bağışının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Türk Kızılayı Darıca Şubesi, ortaklaşa kan bağışı kampanyası başlattı. ‘Canımız Bir Kanımız Bir’ sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası, perşembe günü 10.0017.00 saatleri arasında Darıca Kaymakamlığı önünde gerçekleşecek.

Darıcalıları kan bağışı kampanyasına davet eden Darıca Belediye Başkan Muzaffer Bıyık, “İzmir’de yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden yaraladı. Mesafeler uzak olsa da kalbimiz ve aklımız hep İzmir’de. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. İzmir depremi bize bir kez daha gösterdi ki özellikle depremlerle oluşabilecek acil kan ihtiyaçlarını karşılamak için bir felaket yaşanmasını beklemeden her dönem kan bağışında bulunmak gerekir. Darıca Belediyesi olarak biz her zaman üzerimize düşeni yerine getirmede kararlıyız, tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum” dedi.

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