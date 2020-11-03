Göçük altından 2 bacağını kaybederek çıkıp dünya rekortmeni olan Ufuk Koçak: “İzmir’deki görüntüleri izlediğimiz deo acıları tekrar tekrar yaşıyoruz” "Bizim aslında bina sorunumuz değil, çok ciddi bir ahlak sorunumuz var" “Ben 1999 Depremini yaşadığımda her şey böyle değildi, çok büyük organizasyonsuzluklar vardı"

Evimin altında fay hattı var mı?

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Gölcük Depremi’nde 3 gün kaldığı göçük altından çıkıp dünya rekortmeni olan Ufuk Koçak, İzmir Depremi’ni duyduğunda 17 Ağustos 1999’daki acıyı yaşadıklarını söyleyerek, “Ben 1999 Depremini yaşadığımda her şey böyle değildi, çok büyük organizasyonsuzluklar vardı. Bizim arkamızda kimse durmadı” dedi.



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