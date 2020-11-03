Düğün salonunda yangın paniği

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bililere göre, bir binanın bodrum katında bulunan düğün salonunda, içeride sadece işletme sahiplerinin bulunduğu sırada elektrik hattındaki kıvılcımların yerde bulunan halıları tutuşturması sonucunda yangın çıktı. Dumanları fark eden işletme sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, dumanları gören çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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