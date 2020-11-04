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Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu geçişinde kamyonun, lastiğinin patlaması üzerine sağ şeride yanaşan TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Körfez Hacıosman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NG 653 plakalı kamyon, lastiği patladığı için sağ şeride yanaşarak, yavaşlayan 06 FS 5190 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, kamyonda sıkışan sürücüyü çıkardı. Sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

2020-11-04 00:04:22



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