İzmit Belediyesi, lösemili çocukları gülümsetecek

İzmit Belediyesi 45 Kasım tarihleri arası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında sosyal bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla, geliri LÖSEV’e bağışlanmak üzere resim, mektup ve el baskısı resim etkinliği düzenleyecek.

Lösemi hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenledikleri bağış etkinliği ile İzmitliler’i farkındalığa davet ediyor. 45 Kasım günleri arası İzmit Belediyesi A ve B blokları arasında kurulacak olan LÖSEV satış stantlarında, LÖSEV’e ait logoların bulunduğu kupa, anahtarlık, magnet benzeri eşyaların satışı gerçekleştirilecek. Aynı zamanda LÖSEV’in gönüllü çalışanlarının bağış toplayacağı etkinlikte, İzmitli duyarlı vatandaşlar lösemili çocuklara yardım elini uzatacak.

Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yerleştirilen masasandalyelerde katılım gösterecek olan duyarlı İzmit halkı, lösemili çocuklara ulaştırmak istedikleri duygu ve düşünceleri mektup, resim, el baskısı gibi yollarla ifade edecek. LÖSEV’e destek olmak ve farkındalığın geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincini kazandırmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, etkinlik sonunda toplanan tüm bağışları Lösemili Çocuklar Vakfı’na ulaştıracak.

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