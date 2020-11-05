Mahallelinin 30 yıllık tapu hayali gerçek oldu

Gebze’de imar uygulamaları ile tapu sorunu yaşayan vatandaşın 30 yıllık tapu hayali gerçek oldu.

Gebze Hürriyet mahallesinde yaşayan Havva Aydın, 30 yıldır yaşadığı tapu problemini Gebze Belediyesince yapılan imar uygulamaları ile çözüme kavuşturdu. Aydın, 30 yıl sonra kavuştuğu tapusunu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den aldı. Gebze Hürriyet Mahallesi sakinlerinden Havva aydın’ın 30 yıllık tapu hayalini Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdi. Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar atan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi 2062 sokak sakini Havva Aydın’a tapusunu takdim etti.

Büyükgöz’ü makamında Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Aslan ile birlikte ziyaret eden Havva Aydın, “30 yıllık hasret sona erdi. Başkanımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun” dedi. Tapu sahibi Aydın’ı kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Rabbim sağlık sıhhat içerisinde uzun yıllar boyunca yuvanızda oturmayı nasip etsin İnşallah” diye konuştu.

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