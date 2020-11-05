22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla böyle kaydetti Takla atan araçtaki korku dolu bağrışlar görüntülere yansıdı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde taksi ile çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Ölümle sonuçlanan kazada araç içindekilerin korku dolu bağrışları ise görüntülere yansıdı.

Kaza, 27 Mart tarihinde Başiskele ilçesi D130 Karayolu Yeniköy Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit istikametinde seyir halinde olan Semih Karaduman (22) idaresindeki 41 H 4288 plakalı otomobil ile Osman A. idaresindeki 41 T 6002 plakalı ticari taksi çarpıştı. Savrulan otomobil yolun kenarındaki beton duvara çarparak yan yattı. Kazada araç sürücüsü Semih Karaduman ve yanındaki Burak Gürlük yaralandı. Kazada ağır yaralanan Karaduman, yaklaşık 45 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Taksi sürücüsü hakkında açılan dava tamamlandı

22 yaşındaki Karaduman’ın öldüğü kaza ile ilgili taksi sürücüsü Osman A. hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı. Açılan davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti Osman A.'ya taksirle ölüme sebep olma suçundan 2 yıl hapis cezası verilmesine karar verildi. Osman A.'nın cezası 1 yıl 8 aya aya indirilerek 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi.



Feci kaza anı böyle kaydedildi

Öte yandan, yaşanan kaza anında Semih Karaduman’ın yanında bulunan Burak Gürlük tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yolda seyir halinde olan otomobilin ilerlerken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda savrulduğu görülüyor. Daha sonra taksiye çarpan otomobilde bulunan Karaduman ve Gürlük’ün korku dolu bağırışları duyuluyor.

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