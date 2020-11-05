Dünya işitme engelli sporcuyu konuşuyor

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İzmit Belediyesporlu Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile FIBA Avrupa Kupaları’nda forma giyen ilk işitme engelli basketbolcu olan Çağla Nur Uzundurukan’ın başarısı Türkiye ve dünya basınında geniş yankı buldu.

İzmit Belediyespor’un 20 yaşındaki başarılı sporcusu Çağla Nur Uzundurukan, sezon başında takımıyla birlikte Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde parkeye çıkarak ligde forma giyen ilk işitme engelli basketbolcu olmuştu. FIBA da yeni sezon öncesi yapılan takım lansmanının ardından resmi internet sitesinde Çağla Nur’a yer vererek genç sporcunun başarısını dünya gündemine taşıdı.

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