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12 yıl sonra tekrar açılan cinayet davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: "Yıllardır vicdan azabı ve korkuyla bunları anlatamadım"

İHA

12 yıl sonra tekrar açılan cinayet davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: "Yıllardır vicdan azabı ve korkuyla bunları anlatamadım"

Kocaeli’de 12 yıl önceki cinayetin faili oldukları iddiasıyla yakalanarak tutuklanan 4 cinayet zanlısı hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan mütalaada, şahıslardan 3'ü için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 20 Nisan 2008 günü darp edilen ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden inşaat mühendisi Aydın Koçarslan’ın cinayet zanlıları 12 yıl sonra tutuklandı. Koçarslan’ın kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edilerek hayatını kaybetmesi olayının ardından 3 ay sonra gözaltına alınan şirketin muhasebeci Bahattin Ardahan A. ise olay anında Koçarslan’ın yanında olduğunu kendisinin de darp edildiğini, saldırganları tanımadığını, hafıza kaybı yaşadığını ve ambulansı kendisinin aradığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ardahan A. savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Olayın ardından 12 yıl geçmesi sonrasında cinayet dosyasını yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, Koçarslan'ı öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Bahattin A.A., K.G.(40), B.A.Y. (41) ve F.G.(39) Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların serbest bırakılmasına karar verildi. Şahıslar hakkında tekrardan gözaltı kararı çıkartıldı. Yeni deliller ışığında şüpheliler hakkında ‘yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca tekrar soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli savcının itirazıyla tutuklandı
Başlatılan soruşturma kapsamında Bahattin A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahısların serbest bırakılmasına yönelik itirazı kabul edildi. Karar sonrasında şüpheli F.H., B.A.Y. ve K.K. hakkında tekrar gözaltı kararı çıkartıldı. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen 3 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

“Yıllardır vicdan azabı ve korkuyla bunları anlatamadım”
Tutuklanan sanıklar hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmaya sanıklar SEGBİS aracılığı ile bulundukları cezaevlerinden katılırken, tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma sanıkların savunmaları ile başladı. Söz alan sanıklardan F.G., “Ben olayı Bahattin A.A. isimli sanığın yaptığını düşünüyorum. Ama buna ilişkin delillerim yoktur. O gün hastanedeyken Bahattin A.A., olay yerinde levye kaldığını söyleyerek, bunu gidip almamı söyledi. Ancak ben kimsenin suçuna ortak olmayacağımı söyledim ve isteğini kabul etmedim. Bunun üzerine kendisi bana, ‘git kendine yeni bir levye al’ dedi. Daha sonraki dönemde Bahattin Ar.A.’ya daha sonraki dönemler olayı sordum. Olayı kimseye anlatmamamı, bilmediğim konular olduğunu ve maktul iyileştikten sonra teslim olacağını söyledi. Son operasyon yapılmadan önce Bahattin A.A. iş yerime geldi. Bu esnada kendisine kimsenin bir şey yapamayacağını, beraat ettiğini, ancak kendisi açık beyanda bulunursa yargılanabileceğini söyledi. Ben ne yaparsam yapayım, durumu değiştiremeyeceğini anlattı. Yıllardır vicdan azabı ve korkuyla bunları anlatamadım” dedi.

Kan donduran iddiaları yalanladı
Daha sonra sanık F.G.’nin iddiaları ile ilgili savunma yapan Bahattin A.A. ise, “Sanık F.G.’nin söyledikleri kesinle yalandır. Maktulle aramda hiçbir sorun yoktu. Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. O gün benim bijonun yerini gösterdiğim söylendi. Ancak, bu da doğru değildi. Polis kendi yaptığı araştırma sonucunda bijon anahtarının yerini buldu. Ben sadece olay yerini gösterdim” diye konuştu.

3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi
Sanıkların savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklardan Bahattin A.A.’nın ‘kasten öldürme’ suçunu işlediğinin anlaşıldığını, ancak sanığın daha önce olayla ilgili açılan davadan beraat ettiğini belirterek sanık hakkında açılan kamu davasının reddini talep etti. Mütalaada diğer sanıklar F.A., B.A.Y., K.G. hakkında ise ‘kastan öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Ayrıca Cumhuriyet savcısı mütalaasında 4 sanığın da ‘şahsı hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşma ertelendi
Sanık avukatları, mütalaaya itiraz ederek, savunma yapmak için ek süre istedi. Daha sonra mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanıkların 4’ünün de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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