Jeolog yazar; depremin acılarını bir kitapta topladı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) GAZETECİ ve yazarlığının yanı sıra jeolog olan Mevlüt Soysal, 17 Ağustos felaketinden yola çıkarak deprem gerçeğinin tüm acılarını `Babamla Ben´ adlı kitabında bir araya getirdi. Soysal kitapta, depremi yaşamış baba ve oğlun hikayesini anlattı.
İzmit´te uzun yıllardır gazetecilik ve yazarlık yapan Mevlüt Soysal, yeni kitabında eğitim aldığı alanlardan biri olan jeolojiden beslendi. `Tek Tanığım Gökyüzü´, `Dünün Birinde´ ve `Temmuz´ gibi kitapları yayınlanan Soysal, yeni kitabı olan `Babamla Ben´ de, 17 Ağustos depremini yaşamış olan baba ve oğlun hikayesini anlattı.
Kitabında, depremin ardından yaptığı bir hata ve bu hatanın doğurduğu acı sonuçlar nedeniyle 17 Ağustos´la yüzleşemeyen babanın oğlu ile yaşadığı çatışmaları anlatan Soysal, `İnsan dününü silebilir mi?´ sorusunun yanıtını da bu eserinde arıyor ve dünle yüzleşmeden, mutlu bir yarının kurulamayacağını ifade ediyor.
Soysal öte yandan, Türkiye´deki depremler, halkın doğal afetlere yaklaşımı, beklenen İstanbul depremi, batı ve doğu arasında depremlere bakış farklılıkları üzerinden de jeoloji bilimi üzerinden irdelemeler yapıyor.
DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2020-11-05 12:24:27
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