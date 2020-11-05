Jeolog yazar; depremin acılarını bir kitapta topladı



İZMİT (Kocaeli), (DHA) GAZETECİ ve yazarlığının yanı sıra jeolog olan Mevlüt Soysal, 17 Ağustos felaketinden yola çıkarak deprem gerçeğinin tüm acılarını `Babamla Ben´ adlı kitabında bir araya getirdi. Soysal kitapta, depremi yaşamış baba ve oğlun hikayesini anlattı.

İzmit´te uzun yıllardır gazetecilik ve yazarlık yapan Mevlüt Soysal, yeni kitabında eğitim aldığı alanlardan biri olan jeolojiden beslendi. `Tek Tanığım Gökyüzü´, `Dünün Birinde´ ve `Temmuz´ gibi kitapları yayınlanan Soysal, yeni kitabı olan `Babamla Ben´ de, 17 Ağustos depremini yaşamış olan baba ve oğlun hikayesini anlattı.

Kitabında, depremin ardından yaptığı bir hata ve bu hatanın doğurduğu acı sonuçlar nedeniyle 17 Ağustos´la yüzleşemeyen babanın oğlu ile yaşadığı çatışmaları anlatan Soysal, `İnsan dününü silebilir mi?´ sorusunun yanıtını da bu eserinde arıyor ve dünle yüzleşmeden, mutlu bir yarının kurulamayacağını ifade ediyor.

Soysal öte yandan, Türkiye´deki depremler, halkın doğal afetlere yaklaşımı, beklenen İstanbul depremi, batı ve doğu arasında depremlere bakış farklılıkları üzerinden de jeoloji bilimi üzerinden irdelemeler yapıyor.

DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2020-11-05 12:24:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.