“Neden yolcumu alıyorsun” dediği halk otobüsü sürücüsünü böyle darp etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, kendi yolcularını aldığını iddia ettiği halk otobüsünü durdurup sürücüsünü ve yanındaki şahsı darp etti. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.



Olay, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sekapark’ta bulunan Batı Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D. idaresindeki özel halk otobüsü ile seyir halindeyken yolcu bırakmak için durduğu duraktaki yolcular otobüse binmek istedi. Halk otobüsü sürücüsü İ.D. yolculara buradaki duraktan yolcu almasının yasak olduğunu söyleyerek araçtan inmelerini istedi. Yolcular yağmur nedeni ile ıslandıklarını söyleyerek otobüsten inmedi. Daha sonra yola devam eden İ.D.’nin aracını otobüs terminaline yakın bir alanda durduran farklı bir kooperatifin yöneticisi olduğu iddia edilen A.D., otobüs sürücüsüne kendilerine ait duraktan aldığı yolcuların parasını vermesini söyleyerek İ.D.’yi darp etmeye başladı. İ.D. ve yanında bulunan bir vatandaşı darp eden şahıs daha sonra otobüsten indi. İ.D. daha sonra polis merkezine giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu.



Olay anı kamerada

Yaşanan olay anı halk otobüsünün yol güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.D. isimli şahsın halk otobüsüne bindiği görülüyor. A.D.’nin daha sonra İ.D.’ye, “Toprağım hayırdır, neden yolcumu alıyorsun” dediği görülüyor. “Bir daha benim yolcumu alma” diye şahıs, İ.D. ve yanındaki vatandaşı darp etmeye başlıyor. Daha sonra A.D.’nin yanındaki şahıslar otobüse binerek şahsı sakinleştirmeye çalışıyor.



“Bizleri kanun mu koruyacak yoksa kendi emniyetimizi kendimiz mi sağlayacağız”

Darp edilen halk otobüsü sürücüsünün bağlı bulunduğu Alikahya Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi’nin başkanı İsmail Parlak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Buradan belediye yetkililerine ve emniyet yetkililerine sesleniyorum 5 Nolu Kooperatifin bu terörüne kim dur diyecek bizleri kanun mu koruyacak yoksa kendi emniyetimizi kendimiz mi sağlayacağız” dedi.

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