Büyükşehir’den maske ve sosyal mesafe denetimi

Kocaeli Zabıta Daire Başkanlığı güvenlik personelleri, park, bahçe ve yeşil alanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için aralıksız bir şekilde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, korona virüs salgını kapsamında alınan önlemlerin uygulanmasına büyük önem veriyor. Bu kapsamda Darıca Sahil Parkı, Ormanya ve Sekapark gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda, büyükşehir ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor.

Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Ormanya ve İzmit Sekapark gibi sosyal alanlar özellikle hafta sonu ve hafta içi mesai saatleri dışında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu alanlarda denetimlerini sıkılaştıran Zabıta Daire Başkanlığı güvenlik personelleri, vatandaşların insan sağlığı için maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

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