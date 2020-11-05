Evden tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsız İstanbul'da yakalandı

Selda Hatun TAN/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve tabanca çalan M.B., İstanbul Fatih´te yapılan operasyonla yakalandı.
Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi´ndeki evden bir tabanca ve ziynet eşyaları çalındı. Evde incelemede bulunan polis, parmak izleri ve diğer delillerden hırsızlığı M.B.´nin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, İstanbul´un Fatih ilçesinde olduğu belirlenen M.B.´yi yakaladı.
M.B.´nin ayrıca, Darıca Osmangazi Mahallesi´ndeki İrşat Camii´nden bilgisayar ve kamera kayıt cihazını da çaldığı belirlendi. M.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Selda Hatun TAN
2020-11-05 15:28:22
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