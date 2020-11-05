Girdiği evde suçüstü yakalanan hırsızdan şoke eden ifade: “Karnım açıktı kek yedim, evi toparladım”

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde hırsızlık için girdiği evde polis ekiplerince suç üstü yakalanan şahıs, “Camdan 3 kişinin atladığını gördüm. Eve girdim, ev dağınıktı. Karnım açıktı kek yedim. Evi toparladım” diyerek kendisini savundu.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir eve hırsız girdiğini gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda evde G.G. isimli bir şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Şahsın emniyette verdiği ifadesinde, “Camdan 3 kişinin atladığını gördüm. Ben de merak ettim eve girdim, ev dağınıktı. Karnım açıktı kek yedim. Evi toparladım. Ev sahibini beklerken, polis geldi beni yakaladı” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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