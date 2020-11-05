Üvey kızı ve yeğenlerine cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl 9 ay ceza

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, üvey kızı C.K. ve yeğenleri E.N.S. (12) ile E.A.K.'ye (10) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.A.S. (34), 31 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan A.A.S., 2015 ve 2019 yılları arasında üvey kızı C.K. ile öz yeğenleri olan E.N.S. ve E.A.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Sanığın yaşadığı Gölcük´teki ev ve büyükannelerinin yaşadığı Derince´deki evde defalarca tekrarlanan istismarlar, 2019 yılında C.K.'nin yaşadıklarını yazdığı notu öğretmenine göstermesi ile ortaya çıktı. Öğretmenin suç duyurusunun ardından A.A.S. tutuklanırken, C.K.´ye yönelik cinsel istismar suçundan ve E.N.S. ve E.A.K.´ye yönelik cinsel istismar suçlarından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrı davalar açıldı.
ÜVEY KIZINA İSTİSMARDAN 19 YIL 3 AY CEZA
A.A.S.´nin üvey kızı C.K.´ye yönelik gerçekleştirdiği cinsel istismar suçlarından Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yapılan yargılamasında, 19 yıl 3 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Sanığın avukatı aracılığıyla itiraz ettiği karar, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nce değerlendirilecek.
SUÇUNU KABUL ETMEDİ
A.A.S.´ın yeğenleri E.N.S. ve E.A.K.´ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu suçlaması ile Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde devam eden davanın ise bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık A.A.S. ile avukatı ve mağdur ailelerin avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık A.A.S., "Mağdurlar E.N.S. ve E.A.K.´ye bir şey yapmadım. Suçsuzum. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Toplanan deliller, mağdur çocukların uzmanlar eşliğinde alınan ifadeleri ve ilgili raporları değerlendiren mahkeme heyeti, A.A.S.´ın 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-11-05 17:47:40
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