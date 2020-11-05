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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele’de işler sevgiyle işliyor

İHA

Başiskele’de işler sevgiyle işliyor

Başiskele Belediyesi tarafından açılan Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırseverler arasında köprü kuruyor.
Başiskele’de ihtiyaç sahibi 7’den 70’e tüm vatandaşların yüzlerinin gülmesine neden olan Hayır Çarşısı, hayırsever vatandaşlar ile yardıma muhtaç vatandaşlar arasında köprü kuruyor. Yeniköy Kültür Merkezi'nde ihtiyaç sahibi birçok vatandaşa hizmet vererek hayırlara vesile olan hayır çarşısında, hayırseverlerin kullanılmamış eşyaların yanı sıra az kullanılmış, yıpranmamış temiz kıyafetleri, ayakkabıları, ev tekstili ürünleri ve beyaz eşyaları, mobilyaları gibi her türlü ev gereçleri ihtiyaç sahipleri için toplanıyor. Başiskele’de ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmak, ilçede sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı tüm yıla yayan hizmet ile, son olarak ekim ayında 3 bin 541 parça giyim, 67 adet temizlik kolisi, 168 çift ayakkabı, 50 paket bebek bezi, 94 adet gıda kolisi ve 26 adet glutensiz gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hayır Çarşısı’na hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri, telefonlar arayarak ulaşabiliyor. Başvurular ilgili birimin saha tespit çalışmaları ile ilgili yardım komisyonuna havalesi yapılıyor ve komisyon kararınca ihtiyacı tamamlanana kadar yardımlaşma süreci devam ediyor. Kullanılmamış veya az kullanılmış, temiz tekrar kullanılabilecek durumdaki her türlü eşyanın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında köprü kuran Başiskele Belediyesi, hayırsever vatandaşları bekliyor.
Başiskele Belediyesi’ni arayarak yardımda bulunmak isteyen hayırsever vatandaşların eşyaları evlerinden alınıp, ihtiyaç sahibi vatandaşların evine ücretsiz olarak taşınıyor. Alan el ile veren elin birbirini görmediği hizmet ile kalplerde izler bırakılıyor.

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