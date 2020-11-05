Sahte altın bozdurmak isterken yakalandı

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te sahte altın bozdurmak isteyen kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polisi araması üzerine yakalandı.

Olay bugün Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. M.K. kuyumcuya gelerek elindeki 14.93 gram altın kolyeyi bozdurmak istedi. Kuyumcu, kolyeyi kontrol ettikten sonra sahte olduğunu anladı ve durumu polise bildirdi. Polis, sahte altını bozdurmak isteyen M.K.'yı aracında yakaladı. Aracında yapılan aramada 44.78 gram ağırlığında 3 adet sahte altın zincir kolye ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-11-05 20:45:38



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