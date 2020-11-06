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Yaşlı kadının kahvesine uyuşturucu hap koyup ölümüne sebep olmuşlar Yaşlı kadının ölümünde kan donduran detaylar

İHA

Yaşlı kadının kahvesine uyuşturucu hap koyup ölümüne sebep olmuşlar Yaşlı kadının ölümünde kan donduran detaylar

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evinde oğlu tarafından ölü bulunan 64 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili tutuklanan 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şahısların kahvesine extacy hap koyarak zorla ilişkiye girdikleri, kadının zehirlenerek öldüğü belirtildi.
Olay, 24 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş oğlu tarafından evinde ölü olarak bulundu. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetinbaş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çetinbaş’ın yapılan otopsisinde darp ve cinsel saldırıda bulunarak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemede Çetinbaş’ın olay günü evine Zafer K. ve Resul K. isimli şahısların girdikleri belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Zafer K. ve Resul K. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamedeki detaylar kan dondurdu
Hatice Çetinbaş’ın öldürülmesi olayı ile ilgili Zafer K. ve Resul K. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede yer verilen otopsi raporunda, Hatice Çetinbaş’ın vücudunda çok sayıda darp izi ile cinsel saldırıya uğradığı ifadeleri yer aldı. İddianamede sanıkların ifadeleri de yer aldı. Zafer K. ifadesinde, Resul ile kafede buluştuklarını, sohbet ederken Resul’un kendisine Hatice isimli bir kadınla görüştüğünü, kadının çok zengin olduğunu, kadınla cinsel ilişkiye girdiğini kendisinin de girebileceğini söylediğini iddia etti. İfadesinde Resul’un kendisini Hatice Çetinbaş’ın evine götürdüğünü söyleyen Zafer K., Hatice Çetinbaş’ın evine ilk kendisinin gittiğini ve 10 dakika sonra Resul’un gelerek maktule sarılarak öptüğünü, sohbet etmeye başladıklarını söyledi. Resul’un hazırladığı kahveyi içen Hatice Çetinbaş’ın fenalaştığını ve Resul’a, ’Bana ne yaptın’ dediğini söyleyen Zafer K., Resul’un daha sonra Çetinbaş’ı odaya götürerek zorla cinsel ilişkiye girdiğini ve sonra kendisini de çağırması üzerine kendisinin de Çetinbaş ile cinsel ilişkiye girdiğini, daha sonra odadan çıktığını söyledi. Zafer K. kadınla cinsel ilişkiye girerken Hatice Çetinbaş'ın kendisine Resul'a sorduğunu ve 'Yeter artık bu kadar' dediğini de anlattı.

“O alışık böyle şeylere daha önce de yaptım”
Odadan çıktıktan sonra Resul’un tekrar odaya girdiğini söyleyen Zafer K., odadan çırpınma sesleri geldiğini, bu sesleri duyduğunda odanın kapısını açtığını ve Resul’e ’Sen ne yapıyorsun’ dediğini bu arada Resul’un Hatice Çetinbaş’a sert bir şekilde vurduğunu, kendisine, ’O alışık böyle şeylere, daha önce de yaptım sen karışma’ dediğini, yerde yarı baygın bir şekilde debelenmekte olan maktule iki kez daha vurduğu ifadeleri iddianamede yer aldı. Yaşanan olayın ardından evden ayrıldıklarını iddia eden Zafer K. evden çıkarken Resul’un darp ettiği kadının cep telefonunu aldığını ve 'Onda para çok, o kendine yeni bir telefon alır’ dediğini söylediği ifade edildi.
Resul K. ise ifadesinde, "Hatice Çetinbaş’ı tanırım. Durumu Zafer’e anlattım. Zafer’e bir gün Hatice’nin yanına gitmek istediğimizi söyledim. Birlikte evine gittik" dedi. Hazırladıklarını exctacy hap karışımlı kahveyi Hatice Çetinbaş'a içirdiklerini anlatan Resul K., birlikte olduktan sonra kadının ayılması için vurduğu iddia ettiğini söyledi. Hatice Çetinbaş'ı fenalaştığı sırada evde bırakarak gittiklerini anlatan Resul K. daha sonra Zafer'in içinin rahat etmemesi üzerine eve geri döndüklerini, kadını yatırarak ayrıldıklarını söyledi.

Yaşlı kadının extacy hap nedeni ile zehirlenerek öldüğü belirtildi
İddianamede Hatice Çetinbaş’ın Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler neticesinde extacy hap nedeni ile zehirlenerek öldüğünün belirlendiği ifade edildi. İddianamede sanıkların ‘yağma’, ‘cinsel saldırı’, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlarından yargılanması talep edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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