Gündoğdu’ya önemli ziyaret

UCLGMEWA Başkanı Mohamad Saadie ve Genel Sekreter Mehmet Duman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’yu ziyaret etti.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı ve Danieh Belediyeler Birliği Başkanı (UCLG MEWA) Mohamed Saadi, Genel Sekreter Mehmet Duman ile birlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’yu ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm de hazır bulundu.

Ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı arasındaki mevcut diyaloğun korunması ve olası yeni iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatınca yürütülen projelerin paydaşı olmasının öneminin vurgulandığı ziyarette, iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kocaeli’nin Türkiye için önemli bir şehir olduğunu ifade eden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı ve Danieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadi, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’ya bizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Kocaeli Türkiye için önemli bir şehir, önemli bir lokomotifi. Bu önemli şehrin yöneticilerinin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyarette bu konuları ele aldık. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bizleri ağırladığı için kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Mohamed Saadi’ye ziyaretleri için teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı 100 yıllık bir tarihe sahip. Böylesine köklü bir kuruluşun paydaşı olmaktan mutluyuz. Daha önce birkaç çalışmada paydaşlığımız bulundu. Bunun arttırılması ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz bu ziyaret yeni projelerin önünü açacaktır. Bugün beni ziyaret eden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı Başkanı Mohamed Saadi ve Genel Sekreter Mehmet Duman beye teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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