Husumetlisini vuran cezaevi firarisi yakalandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, husumetlisi T.S'yi tabancayla vurup yaralayan cezaevi firarisi F.A., yakalandı.
Kandıra ilçesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra firar eden F.A., 17 Ekim günü Dilovası ilçesinde husumetlisi T.S.´ye tabancayla ateş açtı. T.S. bacağından yaralanırken F.A. kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri F.A.'nın Körfez ilçesinde saklandığını tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla F.A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. F.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-11-06 14:59:36
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