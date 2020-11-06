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Husumetlisini vuran cezaevi firarisi yakalandı

DHA

Husumetlisini vuran cezaevi firarisi yakalandı


Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, husumetlisi T.S'yi tabancayla vurup yaralayan cezaevi firarisi F.A., yakalandı.
Kandıra ilçesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra firar eden F.A., 17 Ekim günü Dilovası ilçesinde husumetlisi T.S.´ye tabancayla ateş açtı. T.S. bacağından yaralanırken F.A. kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri F.A.'nın Körfez ilçesinde saklandığını tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla F.A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. F.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-11-06 14:59:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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