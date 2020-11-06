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Evinde ölü bulunan kadına, uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar

DHA

Evinde ölü bulunan kadına, uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar


Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan Hatice Ç.´nin (64) evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp tutuklanan Resul Keskin (35) ve Zafer Kara (42) hakkında 'yağma', 'cinsel saldırı' ve 'taksirle ölüme neden olma' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianamede Keskin ve Kara´nın, Hatice Ç.'ye kahvesine uyuşturucu hap katıp cinsel saldırıda bulundukları, talihsiz kadının uyuşturucu haptan zehirlenerek hayatını kaybettiği ifade edildi.
Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak´taki evinde yalnız yaşayan Hatice Ç.´den 24 Ocak günü oğlu haber alamadı. Merak edip eve gelen oğlu, Hatice Ç.´yi salonda hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri Hatice Ç.´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet ihtimali üzerinde duran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hatice Ç.´nin otopsisinde, darp ve cinsel saldırı izlerine rastlanınca evde bulunan parmak izleri ile bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan incelemeler sonunda Hatice Ç.´nin evine, bir gece önce Resul Keskin ve Zafer Kara´nın geldiği belirlendi. Gözaltına alınan Keskin ve Kara, tutuklandı.  
KAHVESİNE UYUŞTURUCU HAP ATIP, CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞLAR 
Zafer Keskin ve Resul Kara hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin, olay günü Hatice Ç.'nin evine cinsel ilişkiye girmek için gittikleri, ölen kadının kahvesine uyuşturucu hap attıklarını anlatıldı.  
İddianamedeki ifadesinde olay günü Hatice Ç.'nin evine önce kendisinin gittiğini 10 dakika sonra da Resul Keskin'in geldiğini belirten Zafer Kara, "Resul eve geldikten sonra Hatice Ç., Resul'ün hazırladığı kahveyi içti. Sarılarak öpüşmeye başladılar. Hatice Ç. fenalaşarak, 'Bana ne yaptın?' dedi. Resul, Hatice Ç. ile odaya giderek ilişkiye girdi. Beni çağırdı, ben de ilişkiye girdim. Bana 'Yeter artık bu kadar' dedi. Ben odadan çıktıktan sonra Resul tekrar odaya girdi ve çırpınma sesleri geldi. Odanın kapısını açtım. Resul'a ,'Sen ne yapıyorsun?' diye sordum.
Resul, Hatice Ç.´ye sert bir şekilde vurdu. Bana 'O alışık böyle şeylere, daha önce de yaptım sen karışma' dedi. Resul yarı baygın haldeki kadına iki kez daha vurdu. Odadan çıktıktan sonra Resul kadının cep telefonunu aldı. 'Onda para çok, o kendine yeni bir telefon alır' dedi ve evden ayrıldık" dedi.
'EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI İÇİN İÇİ RAHAT ETMEDİ'
İfadesinde Hatice Ç.'ye uyuşturucu hap kattıkları kahveyi içirdiklerini söyleyen Resul Keskin de, "Hatice Ç.'ye fenalaştığı için vurdum. Evden ayrıldıktan sonra, kadını yarı baygın bir şekilde bıraktığımız için Zafer'in içi rahat etmedi. Eve geri dönerek, kadını yatırdık ve evden ayrıldık." dedi.  
ÖLÜM NEDENİ ZEHİRLENME
İddianamede, Hatice Ç.'nin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nca yapılan inceleme sonucunda uyuşturucu hapa bağlı zehirlenme olduğunun saptandığı ifade edilerek, 2 şüphelinin 'yağma', 'cinsel saldırı', 'taksirle ölüme neden olma' suçlarından yargılanmaları talep edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2020-11-06 17:44:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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